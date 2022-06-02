Москва, 2 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Российская армия совместно с силами Народной милиции ДНР и ЛНР сумели добиться успехов входе спецоперации. Об этом 2 июня заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

«Мы выбрали простую тактику — двигаемся там, где получается», — сказал военнослужащий.

По его словам, армия России уже выходит на рубеж города Лисичанск в ЛНР, а также приближается к Славянску в ДНР.

«У нас есть вполне ощутимые тактические успехи. Продвигаемся методично, спокойно. В каком-то обозримом будущем мы замкнем крупную группировку украинских сил в кольцо», — сказал Ходаковский.