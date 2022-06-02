Эль-Хасака, Сирия, 2 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Командование курдского ополчения северной Сирии SDF сообщило об угрозе нового гуманитарного кризиса в стране из-за военной операции турецкой армии. Об этом 2 июня сообщает Kurdistan 24 со ссылкой на заявление командующего ополчением SDF Мазлума Абди.

Voanews.com Курды с бойцами SDF неподалёку от Ракки

По его словам, действия Турции могут также сыграть на руку боевикам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Любое наступление разделит сирийцев, создаст новый гуманитарный кризис и приведет к перемещению коренных жителей и вынужденных переселенцев. Новая эскалация также негативно повлияет на нашу кампанию против террористов», — сказал Абди.