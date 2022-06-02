Москва, 2 июня, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 июня проведет совещание по теме дорожного строительства, являющейся одной из приоритетных и важнейших для страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Mtrans.rk.gov.ru Дорожное строительство в Крыму

«Область экономики, связанная с развитием транспорта, логистики, инфраструктуры, [это] одна из областей, которая по своему кумулятивному эффекту очень сильно разгоняет экономику, поэтому это одна из приоритетных тем», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в открытой части совещания ожидаются выступления главы государства и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с профильным докладом, в закрытой части состоится обмен мнениями.