Астана, 2 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с прибывшем в Нур-Султан министром иностранных дел Польши Збигневым Рау заявил о необходимости нарастить торговое сотрудничество между республиками. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«По итогам 2021 года товарооборот увеличился на 12%, достигнув $760 млн. Считаю, что у нас есть хорошие возможности для наращивания взаимной торговли», — сказал Токаев.

Он отметил, что считает Польшу важным партнёром Казахстана в Центральной Европе. Сообщается, что стороны также обсудили референдум о поправках в конституцию, который состоится в Казахстане 5 июля.

Стоит отметить, ранее Рау после встречи с первым замглавы МИД Казахстана Аканом Рахметуллином его заверили в сбалансированной многовекторной политике Нур-Султана.