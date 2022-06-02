Тирана, , 13:57 — REGNUM Группа граждан Афганистана собралась в Албании в знак протеста против того, что они назвали «отказом в их переезде в США». Об этом 2 июня сообщает агентство «Шафакна».

Афганские дети в лагере беженцев Hashoo Foundation USA

Они были перевезены в Албанию после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Небольшая группа семей в городе Шенжин, в 70 км к северо-западу от столицы Албании Тираны, во время акции протеста призвала правительство США ускорить процесс их переселения. На плакатах, которые держали женщины и дети, было написано: «Мы забыты».

Один из этих беженцев, Хамид Сиддики, отец троих детей, много лет работал журналистом в Афганистане. Он рассказал «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), что американская организация переселила их в Албанию в сентябре 2021 года, но сейчас они пребывают в состоянии неопределённости.

Согласно источнику, в августе и сентябре прошлого года около 2400 афганцев были переброшены из Афганистана в Албанию и получили временное убежище в Шенжине и другом портовом городе Дуррес. Правительство США и неправительственные организации оказали им финансовую поддержку.

Правительство Албании объявило, что предоставит убежище афганским гражданам как минимум на год, прежде чем они смогут переехать в Соединённые Штаты.

Совсем недавно албанское правительство пообещало продлить пребывание афганских беженцев на срок более года, если с американскими визами произойдёт задержка. Министерство иностранных дел Албании заявило, что в стране осталось 900 афганцев, остальные переселены в США и Канаду.