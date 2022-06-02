Воронеж, 2 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Работа ночных клубов и дискотек разрешена в Воронежской области с 1 июня. Это следует из решения регионального оперативно штаба.

Designatic Ночной клуб

На территории Воронежской области разрешено возобновление работы ночных клубов, прочих досуговых учреждений. Также разрешено проводить концерты в закрытых помещениях на площадках без посадочных мест. Кроме того, сняты ограничения по размещению посетителей в общепите, отменено требование о социальной дистанции

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Воронежской области частично снят масочный режим. Требование о ношении мало к сохраняется только при пользовании общественным транспортом, в пунктах временного размещения и при посещении медучреждений.