Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Актриса Эмбер Хёрд собирается подать апелляцию на решение суда по делу о клевете. Об этом 2 июня The New York Times.

Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США

Как отмечает издание, эту информацию подтвердил представитель актрисы Алафер Холл. Пока неясно, на каком основании она собирается обжаловать решение присяжных.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июня 2022 года суд признал актрису Эмбер Хёрд виновной в клевете на её бывшего супруга, актёра Джонни Деппа. Артистку обязали выплатить экс-мужу компенсацию в размере $15 млн.

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