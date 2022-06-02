Вашингтон, 2 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Актриса Эмбер Хёрд собирается подать апелляцию на решение суда по делу о клевете. Об этом 2 июня The New York Times.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

Как отмечает издание, эту информацию подтвердил представитель актрисы Алафер Холл. Пока неясно, на каком основании она собирается обжаловать решение присяжных.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июня 2022 года суд признал актрису Эмбер Хёрд виновной в клевете на её бывшего супруга, актёра Джонни Деппа. Артистку обязали выплатить экс-мужу компенсацию в размере $15 млн.