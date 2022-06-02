Тюмень, , 13:55 — REGNUM В Тюменской области с июня 2022 года установлена минимальная заработная плата в размере 15 279 рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Минимальный размер оплаты труда устанавливается соглашением между правительством региона, Тюменским областным советом профессиональных союзов и Региональным объединением работодателей Тюменской области. При этом работодателям предлагается присоединиться к соглашению или дать мотивированный письменный отказ.

Отмечается, что на минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с июня увеличен прожиточный минимум до 13 919 рублей. Ранее было 11 950 рублей.

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