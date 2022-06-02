Тюмень, 2 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Тюменской области с июня 2022 года установлена минимальная заработная плата в размере 15 279 рублей. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

Минимальный размер оплаты труда устанавливается соглашением между правительством региона, Тюменским областным советом профессиональных союзов и Региональным объединением работодателей Тюменской области. При этом работодателям предлагается присоединиться к соглашению или дать мотивированный письменный отказ.

Отмечается, что на минимальную заработную плату начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями, установленные в соответствии с действующим законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области с июня увеличен прожиточный минимум до 13 919 рублей. Ранее было 11 950 рублей.