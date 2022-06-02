Херсон, 2 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Жители Херсонской области выстраиваются в очереди для того, чтобы подать документы на получение гражданства России в по упрощенной системе. Об этом 1 июня сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале.

Очередь

«Мы более чем уверены, что в ближайшие месяцы вы увидите реальные перемены, к которым мы все сегодня стремимся. Уже сегодня большие очереди на подачу по упрощенной системы документов на получение гражданства РФ, людей принимают в бывшем Райффайзен-банке, там, где находился паспортный стол, поэтому приходите», — сказал он.

При этом телеграм-канал издания «Readovka» 2 июня разметил в своем телеграм-канале видеозапись, на которой запечатлено, что жители Херсона выстраиваются в очереди для того, чтобы получить гражданство России в по упрощенной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в тех условиях, в которых в настоящее время находятся республики Донбасса, невозможно говорить о референдуме по их вхождению в состав России.