Белград, 2 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В правящей Сербской прогрессивной партии нет единого мнения по поводу присоединения Сербии к антироссийским санкциям. Об этом 2 июня заявила министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью BBC на сербском языке.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Несмотря на это, «все знают, какова единая политика правительства», заявила Михайлович, которая является функционером Сербской прогрессивной партии.

«Каждый раз, когда мы обсуждали вопрос Украины, президент Сербии четко заявлял: наша политика — это присоединение к ЕС», — рассказала Михайлович.

Министр добавила, что она выступает за то, чтобы четко следовать целям, которые Сербия обозначила в своей политике.

«А цель Сербии — это и есть место в ЕС. Это улица с двухсторонним движением, и должно существовать желание с обеих сторон», — сказала Зорана Михайлович.

Напомним, что Зорана Михайлович активно выступает за диверсификацию источников снабжения Сербии энергоносителями и уменьшение зависимости страны от российского газа.