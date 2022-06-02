Томск, 2 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 51 человек, госпитализация потребовалась 16 заболевшим (1 июня — 30). Об этом ИА REGNUM сообщили 2 июня в федеральном оперштабе.

Липецкаяобласть.рф Ковидный госпиталь

За весь период пандемии в регионе выявлен 131 641 носитель коронавируса, выздоровели 129 707 человек.

Напомним, 1 июня в Томской области было подтверждено 45 случаев заражения, выздоровел 41 человек.