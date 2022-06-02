Грозный, , 13:54 — REGNUM В Чечне в течение двух лет откроют 38 новых школ. Строительство 14 из них уже ведется, Еще 24 школы будут построены в 2023 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Абдул-Керим Эдилов в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, за два года в республике будут отремонтированы 115 школ.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

«До начала учебного года в республике планируется ввести в эксплуатацию новых 14 школ, в 40 общеобразовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт. Кроме того, мы планируем в 2023 году построить 24 новых и отремонтировать 75 школ», — написал чеченский лидер по итогам встречи в своем телеграм-канале.

Кадыров поручил Абдул-Кериму Эдилову обеспечить тщательный контроль качества выполняемых работ по строительству и ремонту образовательных организаций.

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