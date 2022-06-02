Абу-Даби, 2 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения и общественного развития ОАЭ сообщило о выполнении «Национальной кампании по вакцине против COVID-19». Об этом 2 июня сообщает Emarat al-Youm со ссылкой на заявление ведомства.

PATH global health Вакцинация

По последним данным, в стране была проведена стопроцентная вакцинация граждан из возрастных групп, находящихся в группе риска, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, состояние здоровья которых позволяет им ее пройти.

Отмечается, что результат был достигнут за счет обеспечения вакцинами всех медицинских центров государства — как государственных, так и частных.