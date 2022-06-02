Москва, , 13:51 — REGNUM Вооруженные силы Украины несут большие потери в личном составе. Об этом 2 июня заявил командир батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Погибает очень много. Украина не жалеет свой личный состав», — сказал Жога.

По его словам, власти Украина занижают собственные потери в несколько раз. При этом киевский режим кидает своих солдат в атаку, не думая о том, что большая их часть погибнет.

«Они кидают большое количество пехоты, наши беспилотники показывают потом, что вся дорога усеяна украинскими «двухсотыми» (погибшими солдатами — прим. ИА REGNUM)», — сказал Жога.

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