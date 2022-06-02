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«Внешняя политика России»
В Газни талибы* приказали ученицам младших классов полностью закрывать лица
*талибы — запрещённая в России организация
Газни, Афганистан,
2 июня 2022, 13:50 — REGNUM Департамент образования афганской провинции Газни дал указание всем школам, чтобы ученицы четвёртого — шестого классов носили хиджаб и закрывали лица в школе.
Школа для девочек в Афганистане
8am.af
Источники в некоторых женских школах в Газни подтвердили, что в письме департамента образования была приписка о том, что ученицы, не выполняющие этот приказ, будут исключены из школы.
Между тем, ученицам старше шестого класса уже девять месяцев не разрешается ходить в школу.
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вводят все больше ограничений в отношении женщин и девочек.
История вопроса
Общее образование является первым уровнем образования. В данную систему принято включать дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование детей. В ряде стран, включая Россию, принято три уровня образования считать средним образованием, которое завершает школьное обучение детей. Слово "образование" в данном контексте представляет собой процесс получения и усвоения знаний.