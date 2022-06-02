* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 13:50 — REGNUM Департамент образования афганской провинции Газни дал указание всем школам, чтобы ученицы четвёртого — шестого классов носили хиджаб и закрывали лица в школе.

Школа для девочек в Афганистане 8am.af

Источники в некоторых женских школах в Газни подтвердили, что в письме департамента образования была приписка о том, что ученицы, не выполняющие этот приказ, будут исключены из школы.

Между тем, ученицам старше шестого класса уже девять месяцев не разрешается ходить в школу.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вводят все больше ограничений в отношении женщин и девочек.