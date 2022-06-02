Иркутск, 2 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 2 июня 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8663 человек, за последние сутки скончался один пациент.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 294 196 (+91 за сутки, хотя еще накануне было +106). Госпитализированы 320 (+12 за последние сутки).

В то же время выздоровели 289 653 пациентов (+95 за сутки).

Ещё 693 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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