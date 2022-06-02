История вопроса

Неблагоприятные метеорологические явления происходят, как правило, одновременно в нескольких регионах Поволжья. Так, летом 2019 года многие регионы страдали от проливных дождей и низкой температуры воздуха. В сентябре из-за понижения температуры ниже климатической нормы практически одновременно во всех 14 регионах Приволжского федерального округа начали подачу тепла в дома. В любом случае, всегда лучше подготовиться как к плохой погоде, так и к хорошей, планируя дела на неделю, месяц или сезон.