Пенза, 2 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Пензенской области 3 июня прогнозируется желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидается аномальная жара, сильный ветер, гроза, возможен град, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Исаак Левитан. Перед грозой. 1890

В ночь на 3 июня осадков в регионе не ожидается. Кратковременный дождь синоптики прогнозируют в течение дня в большинстве районов Пензенской области. Также возможны грозы и град. Ветер южный 7-12 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °C, днем — +25…+30 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, высокая пожарная опасность (4 класс) ожидается 3 июня местами в Левобережье Саратовской области.

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