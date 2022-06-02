Москва, 2 июня, 2022, 13:47 — ИА Регнум. При поддержке Минпромторга России и Минсельхоза России в отечественной агропромышленности образован единый управляющий отраслевой орган — ассоциация «ИнтерАгроТех», чьей целью станет оперативное решение проблем, стоящих перед отраслью сельского хозяйства в России. Соответствующее трёхстороннее соглашение было подписано 2 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

В состав ассоциации вошли представители аграриев, ведущие производители техники, а также разработчики цифровых систем и технологий. В настоящий момент в составе участников Ассоциации уже более 30 организаций, включая ассоциированных членов.

Учредительное собрание «ИнтерАгроТех» состоялось 15 марта 2022 года. Её Президентом был избран генеральный директор АО «Петербургский тракторный завод» Сергей Серебряков. В числе учредителей Ассоциации вошли такие компании, как Петербургский тракторный завод, одно из ведущих отечественных предприятий по производству микроэлектроники «Прогресс», а также ведущий российский разработчик систем автономного управления для сельскохозяйственного транспорта компания CognitivePilot.

По словам Серебрякова, ключевым инструментом решения проблемы продовольственной безопасности в России может стать только объединение усилий основных участников отрасли, сельхозтоваропроизводителей, разработчиков программного обеспечения, производителей электроники, техники и комплектующих.

«Для выработки совместных решений, локализации импортозамещения зарубежной продукции и в первую очередь компонентной базы используемой в сельхозтехнике, создания и внедрения революционных технологий, взаимодействия с государством для совместной выработки мер и т.д. Такой альянс позволит обеспечить эффективное развитие отрасли, формирование цепочек поставок, устойчивость к санкциям, а также возможность для кратного технологического развития сельского хозяйства», — пояснил он.

Большое внимание решению актуальных задач отрасли сельского хозяйства и стоящих сегодня перед ней вызовов уделяет государство, отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

«Государство совместно с ведущими участниками сельхозрынка, производителями техники, разработчиками цифровых решений предпринимает усилия по развитию отечественной продукции и выработке мер для обеспечения лидирующих позиций нашей страны на ключевых направлениях. Сегодняшнее соглашение позволит нам активнее взаимодействовать, обмениваться решениями и полученными данными исследований и анализа рынка, а значит — обеспечивать лучший результат», — указал Шпак.

В свою очередь, генеральный директор CognitivePilot, член правления «ИнтерАгроТех» Ольга Ускова отметила, что ассоциация позволит определить и максимально использовать потенциал отрасли от разработок элементной базы до аграриев.

«Все ведущие эксперты уверены, что внедрение в сельское хозяйственную отрасль агротех-решений, прорывных технологий 4-й промышленной революции: искусственного интеллекта, bigdata, интернета вещей и т.д. позволит гарантировать продовольственную безопасность в этой зоне. Своими силами человек справиться с бедой уже не в силах. У нас сегодня полным ходом идет прием участников, уже почти все аграрные регионы, топовые предприятия и разработчики АгроТех», — указала она.

Наконец, заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова отметила необходимость обеспечить российских аграриев качественной и современной сельхозтехникой.

«Подписанное сегодня соглашение будет способствовать укреплению взаимовыгодного сотрудничества между производителями микроэлектроники, техники, разработчиками цифровых технологий и агропредприятиями. Уверена, что документ позволит повысить эффективность реализации совместных проектов, направленных на развитие российского АПК», — отметила Фастова в ходе церемонии подписания.