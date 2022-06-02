* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили Тахарский провинциальный профессионально-технический институт в школу джихадистов.

Афганистан

Источники сообщили газете «8 Собх», что 236 юношей и девушек обучавшихся по специальностям «Электротехника», «Строительство», «Ремонт автомобилей» и «Компьютерная техника», не смогут завершить учёбу.

Согласно этим источникам, маулави Мохсен Хашеми, начальник службы обеспечения министерства внутренних дел, 1 июня провёл официальную церемонию передачи института под школу джихадистов. Как заявил Хашеми, школа джихада в Тахаре была создана по приказу муллы Хайбатуллы для обучения молодёжи исламским наукам и проведению исследований.

Уточняется, что в этом религиозном центре будет обучаться тысяча человек с четвёртого уровня до уровня изучения хадисов.

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Студенты профессионально-технического института выразили недовольство действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и призвали руководство движения предоставить им другое здание для продолжения учёбы.

Маулави Хашеми в ходе этого визита планирует превратить в школы джихадистов спортивную гимназию уезда Фархар и другие здания.