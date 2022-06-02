Москва, , 13:54 — REGNUM Россия не будет продавать нефть по заниженным ценам, так как спрос где-то снижается, а где-то растёт. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 2 июня журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представитель Кремля прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что нефть можно было бы покупать у России по гораздо более низкой цене на фоне санкций. По словам Пескова, логистические проблемы продолжаются, поэтому на мировом энергетическом рынке наблюдается дестабилизация.

В любом случае, отметил он, всё регулирует рынок даже при том, что санкции вызывают искусственные сложности.

«Но, разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден ранее заявил, что в Европе интенсивно обсуждают и ограничения на покупки российской нефти, и возможности её закупки по значительно более низкой цене, чем та, которую сейчас формирует рынок.

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