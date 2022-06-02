Черкесск, 2 июня 2022, 13:44 — REGNUM В Карачаево-Черкесии при проведении земляных работ был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. На него наткнулся 30 мая житель села Терезе Малокарачаевского района, копая котлован на арендованном участке в полутора километрах от населенного пункта, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального управления МВД.
Часть опасной находки была отправлена на исследование для установления владельца тайника, остальные боеприпасы были уничтожены накладным зарядом на месте, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального управления МВД. В настоящее время предпринимаются меры для установления происхождения арсенала и его владельца.