Черкесск, 2 июня, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии при проведении земляных работ был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами. На него наткнулся 30 мая житель села Терезе Малокарачаевского района, копая котлован на арендованном участке в полутора километрах от населенного пункта, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

фото предоставлено пресс-службой погрануправления ФСБ по Республике Крым Схрон

«Предварительно установлено, что найденные предметы — «РПГ-7» и четыре выстрела к нему, 77 боеприпасов к подствольному гранатомету, части винтовки. <…> При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты еще две канистры, предположительно с патронами в количестве 1018 штук», — говорится в сообщении.

Часть опасной находки была отправлена на исследование для установления владельца тайника, остальные боеприпасы были уничтожены накладным зарядом на месте, сообщили 2 июня в пресс-службе регионального управления МВД. В настоящее время предпринимаются меры для установления происхождения арсенала и его владельца.