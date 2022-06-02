Москва, , 13:42 — REGNUM В тех условиях, в которых в настоящее время находятся республики Донбасса, невозможно говорить о референдуме по их вхождению в состав России. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Как отметил в ответ на соответствующий вопрос представитель Кремля, решения о такого рода референдумах принимает не администрация президента России, а проживающие на этих территориях люди.

«Первое — это должно быть решение этих людей. И второе — для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия», — сказал он.

«Разумеется, когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что и продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях и так далее, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить (о проведении референдума). Для этого необходимо желание и решение самих людей и необходимо создать условия», — также уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день вопрос о возвращении смертной казни в России не стоит на повестке дня.