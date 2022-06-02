Ереван, 2 июня, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Эбрахим Раиси провели телефонные переговоры о по вопросам урегулирования карабахского конфликта. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба армянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сообщается, что Пашинян рассказал о своей встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, которая прошла в апреле. Также стороны обсудили процесс делимитации армяно-азербайджанской границы и разблокирование коммуникаций в регионе.

Кроме того, по данным пресс-службы Пашинян и Раиси обсудили вопросы, касающиеся двусторонних отношений Армении и Ирана.

«Особое внимание было уделено строящейся третьей ЛЭП Армения-Иран, строительства автодороги Север-Юг, вопросов энергетической сферы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились о взаимных официальных визитах.

Напомним, Алиев ранее выдвинул пять принципов мирного договора с Арменией. Среди них — взаимное признание «территориальной целостности», что фактически означает признание Нагорного Карабаха азербайджанской территорией. Пашинян заявил, что не видит в этом неприемлемых условий. В оппозиции после таких заявлений премьер-министра стали требовать его отставки и выходить на акции протеста.