Триполи, 2 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Посольство США в Ливии сообщило о том, что ситуация в стране находится на грани политического кризиса. Об этом 2 июня сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление посла США в Триполи Ричарда Нурланда.

Цитата из видео «ترشح سيف الاسلام القذافي.. عبء جديد على مفوضية الانتخابات» пользователя AL24news — قناة الجزائر الدولية. youtube.com Сейф-аль-Ислам Каддафи

По его словам, обстановка в Ливии обострилась из-за конфликта между двумя альтернативными правительствами страны. Нурланд призвал обе стороны к скорейшему проведению президентских выборов в Ливии, для проведения которых США поддерживают контакты со сторонниками Сейф-аль-Ислама Каддафи — главного кандидата на пост президента страны.

«Нынешняя ситуация подпитывает все большую нестабильность, однако существует возможность исправить ситуацию. Выйти из нынешнего политического тупика можно будет только организовав выборы как можно скорее. В этой сфере мы поддерживаем контакты со сторонниками Каддафи», — заявил Ричард Нурланд.