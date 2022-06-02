Вашингтон наладил контакты с сыном Каддафи в Ливии — посол США в Триполи
Триполи, 2 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Посольство США в Ливии сообщило о том, что ситуация в стране находится на грани политического кризиса. Об этом 2 июня сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление посла США в Триполи Ричарда Нурланда.
По его словам, обстановка в Ливии обострилась из-за конфликта между двумя альтернативными правительствами страны. Нурланд призвал обе стороны к скорейшему проведению президентских выборов в Ливии, для проведения которых США поддерживают контакты со сторонниками Сейф-аль-Ислама Каддафи — главного кандидата на пост президента страны.
«Нынешняя ситуация подпитывает все большую нестабильность, однако существует возможность исправить ситуацию. Выйти из нынешнего политического тупика можно будет только организовав выборы как можно скорее. В этой сфере мы поддерживаем контакты со сторонниками Каддафи», — заявил Ричард Нурланд.