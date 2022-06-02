Москва, 2 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий малый и средний бизнес от оплаты за участие в закупочных процедурах на электронных площадках, внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Изменения вносятся в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предлагается дополнить его запретом на взимание платы с субъектов малого и среднего предпринимательства в случае победы в электронной процедуре закупок товара, работы, услуги для государственных или муниципальных нужд.

Сейчас малый и средний бизнес платят операторам таких торговых площадок.

«Отмена платы в закупочных процедурах на электронных площадках особенно актуальна для поставщиков, участвующих в небольших закупках региональных заказчиков», — цитирует пресс-служба партии одного из авторов инициативы Александра Дёмина.

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