Донецк, 2 июня, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:05 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 13:15 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка.

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