Москва, , 13:41 — REGNUM Глава государства Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, и никто не планирует закрывать «окно в Европу». Об этом сегодня, 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Никто ничего закрывать не планирует», — уточнил Песков, отвечая на вопрос, будет ли в виду сегодняшних сложностей «закрываться» окно в Европу, которое «прорубил» первый российский император

«Если говорить о Петре I, Путин очень высоко ценит роль именно этой личности в истории России», — сказал Песков и добавил что Путин глубокий знаток истории и это касается не только личности Петра I.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения Петра I.

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