Мадрид, , 13:40 — REGNUM За первые три квартала 2022 года преступность в Испании выросла почти на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет агентство EFE.

Киберпреступление Blogtrepreneur

Отмечается, что уровень преступности в стране составил 43,8 уголовных преступлений на тысячу жителей, что отчасти объясняется значительным ростом компьютерного мошенничества.

Согласно отчёту о преступности за первый квартал 2022 года, опубликованному министерством внутренних дел Испании, за этот период выросли все виды преступлений, особенно тяжкие преступления, связанные с нанесением телесных повреждений и ссорами, которые выросли на 57%, и кражи, рост которых составил 51,4%.