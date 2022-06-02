Белград, 2 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Для Сербии важно подписание трехлетнего контракта на поставки газа из России. Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович 2 июня.

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Тем не менее, отметила она, важно оговорить также поставку дополнительных объемов газа, который необходим Сербии в зимний период.

Михайлович уточнила, что стоимость российского газа для Сербии составит около $400 за 1000 кубометров и останется выгодной, несмотря на изменения стоимости нефти, в зависимости от которой и формируется стоимость голубого топлива.

«В энергетике самое главное, чтобы газ поступил, это была главная тема переговоров (с российской стороной — ИА REGNUM)», — рассказала Михайлович в интервью BBC на сербском языке.

Министр добавила, что ей «очень жаль, что Сербия не делала по-другому в последние десять лет» и не обеспечила себе альтернативный источник снабжения газом.

«Для стабильности государства не важно, будет ли оно получать только русский, американский, или какой-то другой газ. Очень важно, чтобы существовал еще какой-то поставщик», — подчеркнула Михайлович.

Напомним, что Зорана Михайлович также заявила, что считает ошибкой продажу в 2008 году «Нефтяной индустрии Сербии» российскому «Газпрому». По ее словам, если ЕС ужесточит санкции против России, сербская нефтяная компания должна сменить владельца.