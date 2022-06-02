Рязань, 2 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Рязанской области за последние сутки 75 ковид-пациентов выписано с выздоровлением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 июня в федеральном оперативном штабе. В больницы госпитализировано ещё 23 человека.

Https://www.volgograd.ru Палата инфекционной больницы

С начала пандемии в Рязанской области выявлено 121 350 носителей коронавируса. Прошли лечение и выздоровели 116 869 жителей.

От осложнений при инфекции скончалось 3 389 пациентов, в том числе два летальных исхода зарегистрировано за сутки.