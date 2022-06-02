Манчестер, Великобритания, 2 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Испанский полузащитник Хуан Мата покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее межсезонье. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба клуба.

Football.ua Хуан Мата (в центре)

Отмечается, что 34-летний футболист покинет команду в связи с истечением срока контракта.

Мате перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой 2014 года. До этого он играл за «Валенсию» и «Челси».

В составе манкунианцев он провёл 285 матчей, забив 51 гол и отдав 47 голевых передач. В составе клуба он выиграл Лигу Европы, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок английской лиги.

В составе сборной Испании Мата выиграл чемпионат мира (2010) и чемпионат Европы (2012).