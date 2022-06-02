Москва, 2 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Решение о вхождении в состав России должны принимать сами жители Херсонской и Запорожской областей. То же касается и ДНР и ЛНР. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В Кремле принимать решение о референдумах. Мы уже неоднократно говорили, что свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях. Это должно быть решение этих людей, и для этого необходимо, конечно же, создать соответствующие условия», — заявил Песков.

«Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и националистов по гражданским целям на этих территориях, то, конечно, в этих условиях вряд ли можно (об этом) говорить», — указал он.