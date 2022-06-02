Донецк, 2 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел посёлка Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Очередная атака зафиксирована в 12:45 с позиций в населённом пункте Новолуганское. По посёлку Гольмовский выпущено восемь мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Горловки и Михайловки в Донецкой Народной Республике.