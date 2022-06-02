Благовещенск, 2 июня 2022, 13:35 — REGNUM В воинских частях дальневосточного соединения дальней авиации ВКС России стартовал комплекс месячных мероприятий «Армия против наркотиков», направленных на профилактику незаконного оборота и употребления наркотических средств. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В течение июня для военнослужащих и членов их семей будут проведены тематические лекции о действующем уголовно-правовом законодательстве, с разъяснением «уголовной ответственности за хранение, сбыт и потребление наркотических веществ». Часть занятий будет посвящена пропаганде здорового образа жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, на юге Киргизии подвели итоги субрегиональной антинаркотической операции «Канал — Второй барьер», целью которой является борьба с транзитом афганских наркотиков по «Северному маршруту» и ликвидация подпольных нарколабораторий.
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