Париж, , 13:43 — REGNUM Французы разделяют уважение и любовь британцев к королеве Елизавете II, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своём поздравлении по случаю 70-летия пребывания Елизаветы на троне. Видеообращение Макрон опубликовал 2 июня в Twitter.

Елизавета II (сс) PolizeiBerlin

Французский лидер назвал королеву Великобритании «другом и ближайшим союзником», он отметил приверженность Елизаветы II укреплению отношений Парижа и Лондона. Поколение французов, которые «плечом к плечу с британцами сражались за свободу Европы», принимало первый официальный визит королевы во Францию, напомнил он.

«В год 70-летия вашего пребывания на троне во Франции приветствуют ваши достижения и благодарят за отвагу. Мы разделяем уважение и любовь, которые испытывают к вам британцы и жители стран Содружества», — сказал Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании 2 июня начались торжества, приуроченные к юбилею правления королевы Елизаветы. На 5 июня запланировано шествие от Вестминстерского аббатства до Букингемского дворца с участием 10 тыс. человек.

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