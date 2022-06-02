Махачкала, 2 июня 2022, 13:34 — REGNUM При покупке аппаратов ИВЛ в Дагестане выявлено крупное мошенничество. Преступная группа нанесла ущерб бюджету на 24 млн рублей. Мошенники поставляли для одного из медучреждений города Махачкалы неисправное оборудование, а часть его вовсе не была поставлена. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили 2 июня в пресс-службе главного управления МВД РФ в СКФО.
Задержаны трое подозреваемых — поставщик аппаратов ИВЛ, предприниматель, с которым был заключен госконтракт, и посредник, подготовивший необходимую документацию. В СИЗО отправили бизнесмена — директора фирмы, остальным фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.