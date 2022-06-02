Махачкала, 2 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. «Под видом нового оборудования в медицинский центр в рамках государственного контракта предпринимателем были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких, не соответствующие требованиям спецификации и бывшие в употреблении. Кроме того, их закупочная цена была завышена почти в два раза», — говорится в сообщении.

Victor Арест

Задержаны трое подозреваемых — поставщик аппаратов ИВЛ, предприниматель, с которым был заключен госконтракт, и посредник, подготовивший необходимую документацию. В СИЗО отправили бизнесмена — директора фирмы, остальным фигурантам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.