Иркутск, 2 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 2 июня известило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере — 39-летний инженер из Иркутска перевел более миллиона рублей лже-сотрудникам банка.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

Как установили полицейские, иркутянину поступил телефонный звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя одобрен кредит, а так же о подозрительных операциях, происходящих со счетом гражданина.

Аферист заверил мужчину, что неизвестные лица пытаются похитить его сбережения. Для того чтобы сохранить денежные средства нужно незамедлительно перевести на «безопасный» счет все накопления. Далее под диктовку неизвестного заявитель направился к ближайшему банкомату и в общей сложности отправил на указанный аферистами счет свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2022 года жительница Братска в процессе поиска дополнительного дохода привлекла внимание лже-брокеров им лишилась крупной суммы денег.

Читайте также: Жительница Приангарья перевела «брокерам» 220 тысяч рублей