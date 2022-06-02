Мадрид, 2 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Темпы экономического роста в Европейском союзе, которые снижались ещё до усугубления ситуации вокруг Украины, могут ещё более заметно упасть вследствие европейского эмбарго на импорт российской нефти. Такие перспективы обозначила испанская газета El País.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

Как отмечают эксперты из банка Goldman Sachs, риск рецессии в зоне евро и Великобритании в краткосрочной перспективе выше, чем в США. Опрошенные изданием аналитики подчёркивают, что эмбарго несколько замедлит рост экономик стран сообщества, а также повлияет на цены.

Экономист Даниэла Ордоньес подчёркивает, что даже при возможности найти альтернативных поставщиков, «в условиях слишком долго растущей инфляции это окажет негативное влияние на потребителей».

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе саммита в Брюсселе в конце мая Европейский союз достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Так, запрет введён на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья.

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