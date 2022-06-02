Москва, , 13:31 — REGNUM Попытка использовать Украиной западное оружие против России существенно поменяет ситуацию в неблагоприятную сторону. Об этом 2 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Украину продолжают пичкать оружием, самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону», — заявил Песков.

«Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, тем более, более современным каждый раз, это не меняет всех параметров спецоперации. В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты. Просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют оружие», — указал он.