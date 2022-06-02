Москва, 2 июня 2022, 13:31 — REGNUM Накачивание киевского режима оружием не меняет всех параметров спецоперации России на Украине, ее цели будут достигнуты. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, западные страны продолжат пичкать Киев оружием, самым современным.
Подобное накачивание киевского режима оружием «каждый раз не меняет всех параметров специальной военной операции».
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили сотни иностранных наемников на Украине в местах прохождения ими подготовки, а также уничтожили большую часть зарубежных наемников из-за низкого уровня их подготовки.
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