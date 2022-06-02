Москва, 2 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Накачивание киевского режима оружием не меняет всех параметров спецоперации России на Украине, ее цели будут достигнуты. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

По его словам, западные страны продолжат пичкать Киев оружием, самым современным.

«Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону», — сказал Песков.

Подобное накачивание киевского режима оружием «каждый раз не меняет всех параметров специальной военной операции».

«В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили сотни иностранных наемников на Украине в местах прохождения ими подготовки, а также уничтожили большую часть зарубежных наемников из-за низкого уровня их подготовки.

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