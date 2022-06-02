Екатеринбург, 2 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 431 790 граждан. В том числе 222 человека за прошедшие сутки, сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в области выявили 444 769 случаев заражения коронавирусом, из них 612 — 1 июня. Число госпитализированных пациентов за последние сутки составило 59.

Жертвами ковида стали уже 10 747 человек. Один летальный исход по причине коронавирусной инфекции зарегистрирован 1 июня.