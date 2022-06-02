Владимир, , 13:30 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

2 июня выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 847 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 147 тыс. 980 пациентов, в том числе 51 — за последние сутки.

За весь период скончались 3467 человек. Подтвержден один новый летальный случай.