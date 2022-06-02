Во Владимирской области за сутки госпитализированы 12 ковид-пациентов
Владимир, 2 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
(сс) Е. Самарин. Mos.ru
Тестирование на коронавирус
2 июня выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 847 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 147 тыс. 980 пациентов, в том числе 51 — за последние сутки.
За весь период скончались 3467 человек. Подтвержден один новый летальный случай.