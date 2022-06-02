Москва, 2 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Для прекращения обстрелов города Донецк необходимо вытеснить украинских оккупантов с территории всей Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июня заявил командир батальона «Спарта» Донецкой Народной Республики (ДНР) Артем Жога в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Чтобы исключить обстрелы Донецка нужно выйти на границы ДНР, а еще лучше вытеснить их до польской границы», — сказал Жога.

По его словам, необходимо полностью уничтожить всю украинскую группировку войск, чтобы обеспечить мир в Донбассе.